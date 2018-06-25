Тело убитого в Ижевске дальнобойщика из Казахстана нашли в Ульяновской области

Опубликована: Сегодня 16:50



фото: cheltv.ru фото: cheltv.ru

По факту безвестного исчезновения гражданина Республики Казахстан 30 мая было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Грузовик, на котором работал пропавший, нашли в Москве. При его осмотре в кабине и багажном отделении правоохранители обнаружили следы крови.В ходе следствия получена информация о нахождении подозреваемого, напарника убитого мужчины, в Оренбурге. Вечером 18 июня его задержали.При проверке его показаний в акватории реки Майна на территории Ульяновской области был обнаружен труп исчезнувшего водителя с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что задержанный убил напарника на территории Ленинского района Ижевска, после перевез труп в грузовике в Ульяновскую область и скинул в реку с моста.Обвиняемый задержан и заключен под стражу.