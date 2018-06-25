Аномальная жара задержится в Удмуртии на неделю

Опубликована: Сегодня 18:02 В связи с установлением аномальной жары ижевчан просят соблюдать меры предосторожности. Уже завтра днем, 26 июня, по республике и в Ижевске ожидается повышение температуры до +30°С и более.

Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в Ижевске ночью +18..+20°, днем +31..+33°.

В среду, 27 июня, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в Ижевске ночью +18..+20°, днем +30..+32°.

В четверг, 28 июня также местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер северо-западный: ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в Ижевске ночью +17..+19°, днем +29..+31°.


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