Аномальная жара задержится в Удмуртии на неделю

Опубликована: Сегодня 18:02

Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в Ижевске ночью +18..+20°, днем +31..+33°.В среду, 27 июня, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в Ижевске ночью +18..+20°, днем +30..+32°.В четверг, 28 июня также местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер северо-западный: ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в Ижевске ночью +17..+19°, днем +29..+31°.