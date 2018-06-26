В Удмуртии 14-летний подросток утонул, показывая друзьям навыки ныряния

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: tourprom.ru
В Увинском районе Удмуртии следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего подростка. В воскресенье, 24 июня, около 16 часов парень с двумя сверстниками решил искупаться в реке Ува. Он нырял в воду и, когда спустя длительное время не вынырнул, его друзья сообщили об этом по телефону родителям.

Тело утонувшего мальчика было извлечено из воды в ходе спасательной операции. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала асфиксия в результате закрытия дыхательных путей водой. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Подростки, которые были рядом с утонувшим, пояснили, что тот демонстрировал им свои способности нырять и длительное время находиться под водой.



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