В Удмуртии 14-летний подросток утонул, показывая друзьям навыки ныряния

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: tourprom.ru фото: tourprom.ru

Тело утонувшего мальчика было извлечено из воды в ходе спасательной операции. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала асфиксия в результате закрытия дыхательных путей водой. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.Подростки, которые были рядом с утонувшим, пояснили, что тот демонстрировал им свои способности нырять и длительное время находиться под водой.