Ижевчанин поймал распространителя наркотиков и сдал его полицейским

Опубликована: Сегодня 10:54



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В ходе обыска прибывшие на место происшествия полицейские у подъездов дома обнаружили 6 «тайников-закладок», из которых изъяли наркотики синтетического происхождения. Кроме того, наркотические средства были обнаружены по месту жительства подозреваемого.Сотрудники полиции поблагодарили ижевчанина за проявленную бдительность, активную жизненную позицию и содействие органам внутренних дел в раскрытии особо тяжких преступлений. Они отметили, что благодаря его действиям был предотвращен сбыт нескольких сотен доз опасного наркотического средства.МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам с просьбой сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков в полицию по телефону 02, либо по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике: 419-373, 419-575.