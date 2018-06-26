Ижевчанин поймал распространителя наркотиков и сдал его полицейским

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: 18.мвд.рф
Полицейские вручили благодарственное письмо жителю Ижевска, оказавшему содействие в раскрытии особо тяжкого преступления. В ночное время из окна своей квартиры он увидел подозрительного молодого человека, который раскладывал наркотики в тайники около подъездов. Мужчина незамедлительно сообщил о преступлении в полицию, а сам вышел на улицу и до приезда правоохранителей удерживал злоумышленника, 20-летнего студента одного из ижевских ВУЗов.

В ходе обыска прибывшие на место происшествия полицейские у подъездов дома обнаружили 6 «тайников-закладок», из которых изъяли наркотики синтетического происхождения. Кроме того, наркотические средства были обнаружены по месту жительства подозреваемого.

Сотрудники полиции поблагодарили ижевчанина за проявленную бдительность, активную жизненную позицию и содействие органам внутренних дел в раскрытии особо тяжких преступлений. Они отметили, что благодаря его действиям был предотвращен сбыт нескольких сотен доз опасного наркотического средства.

МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам с просьбой сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков в полицию по телефону 02, либо по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике: 419-373, 419-575.


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