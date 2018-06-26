Престижная иномарка с пьяным водителем перевернулась в Ижевске после погони

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

По словам пользователей соцсети ВКонтакте, погоня за подозрительным автомобилем началась на ул. 10 лет Октября около 4 утра 23 июня. Водитель не желал останавливаться и пытался скрыться от преследования, но на ул. Автозаводской, около Дома моделей, не справился с управлением. Автомобиль вылетел на кольцо кругового движения, где получил серьезные повреждения и завалился набок.