Престижная иномарка с пьяным водителем перевернулась в Ижевске после погони

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Престижная иномарка перевернулась в Ижевске после долгого преследования сотрудниками ГИБДД. Как написали очевидцы произошедшего в группе ИГГС, водитель «Инфинити» был пьян.

По словам пользователей соцсети ВКонтакте, погоня за подозрительным автомобилем началась на ул. 10 лет Октября около 4 утра 23 июня. Водитель не желал останавливаться и пытался скрыться от преследования, но на ул. Автозаводской, около Дома моделей, не справился с управлением. Автомобиль вылетел на кольцо кругового движения, где получил серьезные повреждения и завалился набок.



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