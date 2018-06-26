Спустя несколько лет житель Удмуртии изнасиловал бывшую жену

Опубликована: Сегодня 14:30

фото: kompravda.eu
Житель Удмуртии через несколько лет после развода изнасиловал бывшую жену. 32-летнего жителя с. Юкаменское признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

После расторжения брака мужчина в течение нескольких лет продолжал жить с бывшей супругой. Накануне случившегося он употребил спиртные напитки, избил женщину, высказал в ее адрес угрозы и совершил сексуальное насилие.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.


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