Спустя несколько лет житель Удмуртии изнасиловал бывшую жену

Опубликована: Сегодня 14:30



фото: kompravda.eu фото: kompravda.eu

После расторжения брака мужчина в течение нескольких лет продолжал жить с бывшей супругой. Накануне случившегося он употребил спиртные напитки, избил женщину, высказал в ее адрес угрозы и совершил сексуальное насилие.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.