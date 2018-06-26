В Ижевске из окна второго этажа выпал 2-летний ребенок

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: bashinform.ru
В Ижевске из окна второго этажа выпал 2-летний ребенок. Мальчик доставлен в больницу и сейчас находится в коме. Полицейские по данному факту начали проверку. 

Управление МВД России по г. Ижевску обращается к родителям: не оставляйте малолетних детей без присмотра! Примите все необходимые меры безопасности, чтобы уберечь ребенка от опасности.

В ходе проводимых проверок сотрудниками полиции зачастую устанавливается, что подобные инциденты происходят во вполне благополучных семьях. Хватает всего нескольких минут, чтобы с малолетним ребенком случилась трагедия. Чаще всего причиной того — открытые окна с москитной сеткой или без, а также окна, не оборудованные фиксаторами.

Почти все случаи выпадения детей из окон в Ижевске в 2015-2018 годах произошли в домах, где установлены пластиковые окна, так как они, если установлены правильно, работают не только надёжно, но и совершенно бесшумно. То есть, родители даже не услышат, как ребёнок пытается его открыть.

Безопасно использовать пластиковые окна можно, установив на них специальные запорные устройства «бэйби локеры», либо ручки с ключом. Желательно также не открывать окна полностью, а ставить их на «микропроветривание», а ради безопасности вашего ребёнка, застеклить и балкон.


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