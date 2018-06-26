В Ижевске из окна второго этажа выпал 2-летний ребенок

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: bashinform.ru фото: bashinform.ru

Управление МВД России по г. Ижевску обращается к родителям: не оставляйте малолетних детей без присмотра! Примите все необходимые меры безопасности, чтобы уберечь ребенка от опасности.В ходе проводимых проверок сотрудниками полиции зачастую устанавливается, что подобные инциденты происходят во вполне благополучных семьях. Хватает всего нескольких минут, чтобы с малолетним ребенком случилась трагедия. Чаще всего причиной того — открытые окна с москитной сеткой или без, а также окна, не оборудованные фиксаторами.Почти все случаи выпадения детей из окон в Ижевске в 2015-2018 годах произошли в домах, где установлены пластиковые окна, так как они, если установлены правильно, работают не только надёжно, но и совершенно бесшумно. То есть, родители даже не услышат, как ребёнок пытается его открыть.Безопасно использовать пластиковые окна можно, установив на них специальные запорные устройства «бэйби локеры», либо ручки с ключом. Желательно также не открывать окна полностью, а ставить их на «микропроветривание», а ради безопасности вашего ребёнка, застеклить и балкон.