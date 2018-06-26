Молодой житель Глазова споил и совратил 15-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 16:54

фото: proufu.ru
В апреле этого года 19-летний юноша через социальную сеть познакомился с 15-летней девочкой, с которой начал встречаться. 23 апреля в квартире своих друзей в Глазове он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил с ней в половое сношение. После чего там же совершил в отношении нее развратные действия.

Молодого человека признали виновным по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста) и ч.1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Также было установлено, что ранее глазовчанин неоднократно привлекался к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних, в том числе и потерпевшей, в употребление спиртных напитков.

Судом ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.


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