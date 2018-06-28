В Балезино утонул 11-летний мальчик

Опубликована: 27 Июня 2018 г. 08:30

фото: photogoroda.com
Следователи проведут проверку по факту гибели в п. Балезино 11-летнего мальчика. Его тело было обнаружено водолазами в 500 метрах вниз по течению реки.

Трагедия произошла в понедельник, 25 июня, около 19 часов, когда четверо несовершеннолетних жителей п. Балезино решили искупаться в реке Чепца. Ребята выбрали непредназначенное и не оборудованное для купания место реки, протекающей по территории поселка. Один из мальчиков в процессе купания утонул.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.


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