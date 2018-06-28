В Балезино утонул 11-летний мальчик

Опубликована: 27 Июня 2018 г. 08:30



фото: photogoroda.com фото: photogoroda.com

Трагедия произошла в понедельник, 25 июня, около 19 часов, когда четверо несовершеннолетних жителей п. Балезино решили искупаться в реке Чепца. Ребята выбрали непредназначенное и не оборудованное для купания место реки, протекающей по территории поселка. Один из мальчиков в процессе купания утонул.Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.