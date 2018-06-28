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В Балезино утонул 11-летний мальчик
Опубликована: 27 Июня 2018 г. 08:30 Следователи проведут проверку по факту гибели в п. Балезино 11-летнего мальчика. Его тело было обнаружено водолазами в 500 метрах вниз по течению реки.
Трагедия произошла в понедельник, 25 июня, около 19 часов, когда четверо несовершеннолетних жителей п. Балезино решили искупаться в реке Чепца. Ребята выбрали непредназначенное и не оборудованное для купания место реки, протекающей по территории поселка. Один из мальчиков в процессе купания утонул.
Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.