Два перевозчика молока столкнулись утром на автодороге Ижевск-Ува

Опубликована: 27 Июня 2018 г. 09:42



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Судя по выложенным фотографиям, грузовичок с рефрижератором буквально разорвало на части. «Предварительная причина ДТП: водитель автомобиля «Газель» уснул за рулём», - пишут очевидцы произошедшего.К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал.