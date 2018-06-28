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Два перевозчика молока столкнулись утром на автодороге Ижевск-Ува
Опубликована: 27 Июня 2018 г. 09:42 Молоковоз и «Газель» столкнулись сегодня ранним утром в Удмуртии. Как сообщается в группе ИГГС, произошла авария на автодороге Ижевск-Ува, недалеко от д. Средний Постол, напротив СНТ Топограф.
Судя по выложенным фотографиям, грузовичок с рефрижератором буквально разорвало на части. «Предварительная причина ДТП: водитель автомобиля «Газель» уснул за рулём», - пишут очевидцы произошедшего.
К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал.