Спрятанный в зубную пасту наркотик едва не достался осужденному из удмуртской колонии

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: 18.fsin.su
В д. Хохряки Завьяловского района служебная собака предотвратила передачу одному из осужденных запрещенной посылки. Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии №8, должен был получить «гостинец» психоактивного действия. Посылку 
попытался передать его знакомый, однако план был провален.

«При проверке вещей пес, специализирующийся на поиске наркотических средств, последовательно обнюхал каждый предмет и заинтересовался тюбиком зубной пасты, при этом подал условный знак – поцарапал пол лапами», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Удмуртской Республике.

Вскрыв тюбик, сотрудники колонии обнаружили в нем полиэтиленовый сверток. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество – производное наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,07.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.


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