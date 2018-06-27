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Спрятанный в зубную пасту наркотик едва не достался осужденному из удмуртской колонии
Опубликована: Сегодня 10:54 В д. Хохряки Завьяловского района служебная собака предотвратила передачу одному из осужденных запрещенной посылки. Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии №8, должен был получить «гостинец» психоактивного действия. Посылку
попытался передать его знакомый, однако план был провален.
«При проверке вещей пес, специализирующийся на поиске наркотических средств, последовательно обнюхал каждый предмет и заинтересовался тюбиком зубной пасты, при этом подал условный знак – поцарапал пол лапами», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Удмуртской Республике.
Вскрыв тюбик, сотрудники колонии обнаружили в нем полиэтиленовый сверток. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество – производное наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,07.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.