Спрятанный в зубную пасту наркотик едва не достался осужденному из удмуртской колонии

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: 18.fsin.su фото: 18.fsin.su

«При проверке вещей пес, специализирующийся на поиске наркотических средств, последовательно обнюхал каждый предмет и заинтересовался тюбиком зубной пасты, при этом подал условный знак – поцарапал пол лапами», - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Удмуртской Республике.Вскрыв тюбик, сотрудники колонии обнаружили в нем полиэтиленовый сверток. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество – производное наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,07.Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.