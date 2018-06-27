Карауливший девушек в лесополосе за ТРЦ «Столица» ижевчанин пойдет под суд

Опубликована: Сегодня 12:06



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Незадолго до случившегося обвиняемый освободился из специализированного психиатрического стационара, где по решению суда проходил принудительное лечение за сексуальное насилие в отношении незнакомых девушек. Вернувшись домой, он в ноябре 2017 года стал караулить молодых женщин в лесополосе за ТРЦ «Столица» по ул. Автозаводская.Все нападения происходили в вечернее время. Первой его жертвой стала 29-летняя женщина, следующее нападение мужчина совершил на 14-летнюю девочку. Угрожая обеим жертвам убийством, он совершал насильственные действия сексуального характера, после чего скрывался с места преступления.Личность злоумышленника была вскоре установлена, он задержан и заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой обвиняемый признан вменяемым.