Карауливший девушек в лесополосе за ТРЦ «Столица» ижевчанин пойдет под суд

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: pxhere.com
По статье «насильственные действия сексуального характера» будут судить 24-летнего жителя Ижевска, который подкарауливал и нападал на своих жертв в лесополосе за ТРЦ «Столица». Уголовное дело уже передано в суд, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Незадолго до случившегося обвиняемый освободился из специализированного психиатрического стационара, где по решению суда проходил принудительное лечение за сексуальное насилие в отношении незнакомых девушек. Вернувшись домой, он в ноябре 2017 года стал караулить молодых женщин в лесополосе за ТРЦ «Столица» по ул. Автозаводская.

Все нападения происходили в вечернее время. Первой его жертвой стала 29-летняя женщина, следующее нападение мужчина совершил на 14-летнюю девочку. Угрожая обеим жертвам убийством, он совершал насильственные действия сексуального характера, после чего скрывался с места преступления.

Личность злоумышленника была вскоре установлена, он задержан и заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой обвиняемый признан вменяемым.


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