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Житель Великобритании обокрал фирму на $500 тыс и купил на всё котиков
Опубликована: 27 Июня 2018 г. 13:18 Будучи финансовым директором строительной компании, британец Мэттью Фэрримонд обокрал собственную фирму практически на полмиллиона долларов, передает Звезда.
На эти деньги мужчина приобрел себе породистых котов и купил для них драгоценные аксессуары, а также расчески, миски, корма и игровой домик, сопоставимый по цене с жильем для человека.
О своих подозрениях на Фэрримонда правоохранителям доложили его коллеги, после чего полиция принялась за расследование дела.
Отмечается, что мужчина выделял деньги из бюджета фирмы на благотворительность, которые на самом деле шли на содержание домашних питомцев.
Теперь топ-менеджер получил четыре года тюрьмы, а с домашними любимцами мужчине пришлось распрощаться.
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