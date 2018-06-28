В Удмуртии установят 12 комплексов фотовидеофиксации ПДД на трассе М-7 «Волга»

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: oren.ru
В Удмуртии на трассе «Елабуга – Пермь» до конца 2019 года установят 12 комплексов фотовидеофиксации ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прикамье».

В целях повышения безопасности дорожного движения камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима и выезды на встречную полосу на подъездах к Перми и Ижевску от трассы М-7 «Волга».

Отмечается, что установка комплексов фотовидеофиксации – не единственная мера, направленная на сокращение количества аварий на федеральной трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Так, в этом году на участках с высокой концентрацией ДТП специалисты нанесут шумовые полосы и установят предупреждающие аншлаги для водителей.

Согласно статистике за 2017 год, более 80% ДТП на федеральных трассах произошло из-за нарушения водителями правил дорожного движения.


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