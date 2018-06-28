Почти в миллион рублей оценен ущерб от слива бытовых отходов в Дебесском районе Удмуртии

Опубликована: 27 Июня 2018 г. 18:06

фото: weacom.ru
В Удмуртии по факту слива жидких бытовых отходов на почву вблизи несанкционированной свалки, расположенной у дороги сообщением с.Дебесы – пос. Кез, завели уголовное дело.

Результаты прокурорской проверки по факту загрязнения почвы в Дебесском районе выявили, что ущерб, причиненный почве в результате загрязнения, оценивается в более чем 900 тыс рублей.

По результатам расследования уголовного дела будет решен вопрос о взыскании с виновного лица причиненного преступлением ущерба и возложении обязанности рекультивации земельного участка.


Теги
алкоголь выборы самолет безопасность мода торговля траур розыск музыка бюджет животные школа вода прокуратура полиция дети МЧС банк транспорт медицина свадьба Интернет преступление религия Владимир Путин долг технологии Можга правительство пожар Удмуртия ИжГТУ праздник Сарапул наркотики творчество Глазов армия молодежь зоопарк терроризм туризм Ижавто ЖКХ Москва фестиваль суд США природа ГЖД Малая Пурга кино футбол выставка Украина промышленность Игра Россия телевидение образование здоровье инвалид Завьялово штраф ГИБДД ветеран семья ремонт Голливуд Госсовет УР депутат занятость СМИ Ува Дмитрий Медведев Воткинск звезда физкультура СКП оружие пенсия видео МВД Александр Волков погода спортсмен Ижевск Балезино ДТП бизнес хоккей Новый год/Рождество конкурс строительство убийство рейтинг пристав дороги лес финансы
Все теги
Яндекс.Погода