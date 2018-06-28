Почти в миллион рублей оценен ущерб от слива бытовых отходов в Дебесском районе Удмуртии

Опубликована: 27 Июня 2018 г. 18:06



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Результаты прокурорской проверки по факту загрязнения почвы в Дебесском районе выявили, что ущерб, причиненный почве в результате загрязнения, оценивается в более чем 900 тыс рублей.По результатам расследования уголовного дела будет решен вопрос о взыскании с виновного лица причиненного преступлением ущерба и возложении обязанности рекультивации земельного участка.