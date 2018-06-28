Более 9,5 тыс жителей Удмуртии обратились в медучреждения с укусами клещей

Опубликована: Сегодня 09:42



фото: bolezni-kozhi.ru фото: bolezni-kozhi.ru

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (4736), Можге (750), Воткинске (694), а также в Шарканском (296), Увинском (255), Кезском (250), Игринском (191), Якшур – Бодьинском (187) районах.С начала текущего эпидемиологического сезона 6033 клеща исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, из них в 187 (3%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита; 4586 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в т.ч. в 1784 клещах (38,9%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.По состоянию на 27 июня 2018 года против клещевого энцефалита привито 45522 жителей республики, в том числе – 24956 детей в возрасте до 14 лет.