Супруги-пенсионеры погибли при пожаре в Глазовском районе

Опубликована: Сегодня 10:54



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Известно, что возгорание произошло вчера, 27 июня, около 21:30. После ликвидации огня в доме обнаружены тела проживавших там пожилых супругов. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Опрашиваются соседи и родственники погибших, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.