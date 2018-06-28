Супруги-пенсионеры погибли при пожаре в Глазовском районе

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: 1ul.ru
В одном из жилых домов в д. Верхняя Убыть Глазовского района в результате пожара погибли 65-летний и 61-летняя супруги-пенсионеры. По данному факту следователи начали проверку.

Известно, что возгорание произошло вчера, 27 июня, около 21:30. После ликвидации огня в доме обнаружены тела проживавших там пожилых супругов. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Опрашиваются соседи и родственники погибших, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.


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