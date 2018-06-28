Удмуртия - в лидерах по производству и обороту алкоголя в России

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: 5min.by
По данным за 2017 год, Удмуртия занимает первое место в Приволжье и восемнадцатое - по стране по производству и обороту алкоголя в России. Как пишет SM-News, такие данные были озвучены на межрегиональном совещании Росалкогольрегулирования в Сарапуле.

«С начала 2018 года заводами республики произведено этилового спирта - 294 тыс декалитров, спиртных напитков – 1 млн 121 тыс декалитров, пива – 649 тыс декалитров, - отметил глава Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев. - На 1 июня производством и оборотом алкоголя на территории Удмуртии занимаются один спиртзавод, два ликероводочных завода, восемь производителей пива, девять оптовых организаций и 511 организаций, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции».

По данным ведомства, только за прошлый год производители алкоголя внесли в бюджеты акцизных платежей на 2 млрд 473 млн рублей, в том числе 860 млн рублей - в региональный бюджет.


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