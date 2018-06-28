Ни один из вузов Удмуртии не попал в рейтинг Forbes

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: bustle.com фото: bustle.com

Среди критериев, которые легли в основу подсчетов, — средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.Так, лучшим вузом в рейтинге российских образовательных учреждений стала Российская экономическая школа (РЭШ), которая набрала 50,73 балла из ста возможных. На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла. Третью строчку занял Московский физико-технический институт (МФТИ) — 49,92 балла.К сожалению, ни один из вузов Удмуртии в рейтинг лучших учебных заведений не попал.