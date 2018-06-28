Ни один из вузов Удмуртии не попал в рейтинг Forbes

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: bustle.com
Редакция Forbes представила первый собственный рейтинг университетов. При оценке учебных заведений составители не только учитывали качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценили карьерные перспективы учащихся.

Среди критериев, которые легли в основу подсчетов, — средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.

Так, лучшим вузом в рейтинге российских образовательных учреждений стала Российская экономическая школа (РЭШ), которая набрала 50,73 балла из ста возможных. На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла. Третью строчку занял Московский физико-технический институт (МФТИ) — 49,92 балла.

К сожалению, ни один из вузов Удмуртии в рейтинг лучших учебных заведений не попал.


Теги
суд ДТП долг выборы лес Интернет Сарапул преступление штраф правительство Можга МВД семья творчество СМИ Москва ИжГТУ пристав Новый год/Рождество банк алкоголь дороги школа молодежь туризм Голливуд технологии дети пенсия строительство выставка конкурс наркотики футбол СКП образование Завьялово Украина ГЖД кино природа США самолет полиция Игра депутат праздник бизнес Ижевск животные транспорт Дмитрий Медведев торговля зоопарк фестиваль Удмуртия Малая Пурга здоровье свадьба телевидение Глазов занятость оружие МЧС ЖКХ финансы ремонт хоккей медицина инвалид Владимир Путин ветеран прокуратура убийство Александр Волков физкультура ГИБДД безопасность рейтинг терроризм звезда вода Балезино религия спортсмен Ува Россия траур армия пожар погода промышленность бюджет Воткинск мода видео розыск Ижавто музыка Госсовет УР
Все теги
Яндекс.Погода