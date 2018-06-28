Ижевчанин до смерти избил свою беспомощную бабушку

Опубликована: Сегодня 14:30

фото: dnpr.com.ua
До 15 лет лишения свободы грозит 37-летнему жителю Ижевска, избившего до смерти свою беспомощную бабушку. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. 

По данным следствия, обвиняемый проживал со своей 87-летней бабушкой, которая в силу возраста и состояния здоровья находилась в беспомощном состоянии. Накануне случившегося он употребил спиртные напитки и устроил с бабушкой ссору. Мужчина избил ее, нанеся множество ударов руками по различным частям тела, в результате чего она скончалась.


Теги
погода вода дороги армия Ижавто Ижевск безопасность музыка Воткинск ГЖД финансы МВД штраф Балезино футбол физкультура Ува торговля пристав прокуратура СКП ДТП зоопарк технологии медицина бюджет природа Александр Волков пожар Малая Пурга долг кино Можга школа терроризм Удмуртия выборы здоровье строительство Украина ГИБДД МЧС алкоголь Новый год/Рождество оружие бизнес инвалид молодежь свадьба пенсия религия фестиваль транспорт ИжГТУ мода Москва розыск Завьялово праздник Россия занятость промышленность банк преступление хоккей Сарапул звезда Глазов Госсовет УР животные США Голливуд ремонт выставка суд конкурс рейтинг Владимир Путин Интернет образование Игра депутат правительство самолет Дмитрий Медведев траур ветеран полиция спортсмен видео убийство творчество лес телевидение дети туризм наркотики СМИ ЖКХ семья
Все теги
Яндекс.Погода