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Ижевчанин до смерти избил свою беспомощную бабушку
Опубликована: Сегодня 14:30 До 15 лет лишения свободы грозит 37-летнему жителю Ижевска, избившего до смерти свою беспомощную бабушку. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.
По данным следствия, обвиняемый проживал со своей 87-летней бабушкой, которая в силу возраста и состояния здоровья находилась в беспомощном состоянии. Накануне случившегося он употребил спиртные напитки и устроил с бабушкой ссору. Мужчина избил ее, нанеся множество ударов руками по различным частям тела, в результате чего она скончалась.