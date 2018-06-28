Ижевчанин до смерти избил свою беспомощную бабушку

Опубликована: Сегодня 14:30



фото: dnpr.com.ua фото: dnpr.com.ua

По данным следствия, обвиняемый проживал со своей 87-летней бабушкой, которая в силу возраста и состояния здоровья находилась в беспомощном состоянии. Накануне случившегося он употребил спиртные напитки и устроил с бабушкой ссору. Мужчина избил ее, нанеся множество ударов руками по различным частям тела, в результате чего она скончалась.