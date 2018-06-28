Восточно-сибирские рысята стали выходить на прогулку в зоопарке Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:54

фото: udm-zoo.ru
В ижевском зоопарке на прогулки стали выходить восточно-сибирские рысята. Им всего полтора месяца, поэтому выходы в вольер не продолжительные, но очень увлекательные. За это время малыши успевают надышаться свежим воздухом, изучить новую территорию, наиграться от души, устать и улечься друг на дружку сладко спать.

От мамы рысят отлучили совсем недавно, и теперь сотрудники зоопарка будут воспитывать их сами.  Малыши уже кушают мясо, пьют молоко и ведут активный образ жизни. Отлучение малышей от самки было вынужденной мерой – у матери притуплен материнский инстинкт и она не знает, что делать с котятами в таком возрасте.

Сейчас три рысенка прекрасно себя чувствуют, они очень любят играть и резвиться друг с другом. У малышей уже есть имена: Агата, Афина и Аксель. Все желающие могут увидеть их в вольерчике рядом с вольером леопардов. Правда,  гуляют малыши пока по одному часу утром и вечером: с 10 до 11 часов и с 17 до 18 часов.


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