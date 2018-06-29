У ижевчанки изъяли «Ситроен» за долги перед налоговиками

Опубликована: Сегодня 08:30



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Так, в Ленинский районный отдел судебных приставов Ижевска поступил исполнительный документ, согласно которому необходимо произвести взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счёт имущества с ижевчанки, задолженность которой перед налоговой службой составляет 142 тыс рублей.Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение автомобиля «Ситроен», принадлежащего должнице, наложил арест и принудительно изъял транспортное средство. У гражданки есть 10 дней для оплаты долга, иначе иномарка будет передана на реализацию в Росимущество. По результатам торгов часть денег пойдёт на оплату долга, оставшуюся сумму перечислят должнице.