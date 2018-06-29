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У ижевчанки изъяли «Ситроен» за долги перед налоговиками
Опубликована: Сегодня 08:30 С начала года в Удмуртии судебными приставами взыскано 970 млн рублей задолженности по налоговым платежам. В соответствии с законодательством, к должникам применяются меры принудительного взыскания: наложение ареста и списание денежных средств со счетов, запрет на регистрационные действия, арест и изъятие имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Так, в Ленинский районный отдел судебных приставов Ижевска поступил исполнительный документ, согласно которому необходимо произвести взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счёт имущества с ижевчанки, задолженность которой перед налоговой службой составляет 142 тыс рублей.
Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение автомобиля «Ситроен», принадлежащего должнице, наложил арест и принудительно изъял транспортное средство. У гражданки есть 10 дней для оплаты долга, иначе иномарка будет передана на реализацию в Росимущество. По результатам торгов часть денег пойдёт на оплату долга, оставшуюся сумму перечислят должнице.