Электронные трудовые книжки введут в России с 2020 года

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: ok.ru
В России с 2020 года будут введены электронные трудовые книжки. Как пишет Lenta, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, так будет создана база данных для хранения информации о всей трудовой деятельности граждан. Система позволит избежать подделки документов и сократить кадровые издержки, добавил он.

«Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным, работодатели продолжат вести и традиционный бумажный документ, для ряда людей такая опция сохранится», — сказал премьер-министр.

Компании начнут передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд с 1 января 2020 года. Для этого в течение 2019 года будут решаться все организационные и правовые вопросы, отметил глава правительства.


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