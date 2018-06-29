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Электронные трудовые книжки введут в России с 2020 года
Опубликована: Сегодня 09:42 В России с 2020 года будут введены электронные трудовые книжки. Как пишет Lenta, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, так будет создана база данных для хранения информации о всей трудовой деятельности граждан. Система позволит избежать подделки документов и сократить кадровые издержки, добавил он.
«Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным, работодатели продолжат вести и традиционный бумажный документ, для ряда людей такая опция сохранится», — сказал премьер-министр.
Компании начнут передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд с 1 января 2020 года. Для этого в течение 2019 года будут решаться все организационные и правовые вопросы, отметил глава правительства.