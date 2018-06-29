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Праздник «Сабантуй» состоится в Ижевске 30 июня
Опубликована: Сегодня 10:54 Республиканский национальный праздник татарского и башкирского народов в честь окончания весенних полевых работ «Сабантуй» пройдет в Ижевске 30 июня с 11.00 на территории спортивного комплекса «Чекерил».
Традиционно программа праздника включает в себя концерт с участием татарских национальных коллективов Сабинского района Республики Татарстан, города Ижевска и Удмуртской Республики, состязания батыров в борьбе Көрәш, конноспортивные состязания по пересеченной местности и спортивно-развлекательные площадки майдана.
Если конные соревнования, национальная борьба подразумевают физическую подготовку, то в других состязаниях, например, в бое с мешками, наполненными соломой или опилками, может участвовать любой желающий из числа зрителей. Победители состязаний награждаются призами.
Программа праздника:
11.00 – Торжественное открытие национального праздника «Сабантуй»
10.00 – Работа торговой ярмарки, детских аттракционов
12.00 – “Биеп-җырлап куңел ачыйк!” – праздничный концерт с участием творческих коллективов Сабинского района Республики Татарстан, города Ижевска и районов Удмуртской Республики
12.00-15.00 – Соревнования по национальной борьбе “Көрәш”
12.00-15.30 – “Батырлар, алга!” – спортивная площадка
12.00 – Конноспортивные скачки
14.00 – мотокросс
15.30 – Награждение победителей и призеров состязаний
17.00 – «Кичке Сабантуй» (сквер МБУК «ДНТ «Спартак» (ул. Азина, 84)
Добраться до места празднования можно на маршрутном автобусе № 53 (завод «Пластмасс» - СК «Чекерил») с 6.00 до 21.30. Интервал движения автобусов 10-15 минут. Стоимость проезда 25 рублей.