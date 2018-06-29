Тарифы ЖКХ вырастут в Удмуртии с 1 июля

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: indolgoprud.ru
Россиян с 1 июля ждет очередное ежегодное повышение коммунальных тарифов. Среднее по стране изменение размера платы не превысит 4%, хотя по субъектам рост будет разным.

Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию - 6%, а также Кемеровскую область и Башкирию - 5,9%.

Повышение тарифов в Удмуртии не должно превысить предельный допустимый индекс, который у каждого муниципалитета свой. Ожидается, что в Ижевске рост платы за услуги ЖКХ в совокупности не должен превысить 5,7%, а в среднем по республике — 5,6 %.

Так, холодная вода (поставщик «Ижводоканал») вырастет в цене с 18,16 руб. до 19,07 руб. за один кубометр воды.

Водоотведение (поставщик «Ижводоканал») — с 12,82 руб. до 13,78 руб. за один кубометр воды.

Горячая вода (поставщик «Удмуртские коммунальные системы») — с 107,23 до 113,87 руб. за один кубометр воды.

Отопление (поставщик «Т Плюс»)— с 1695,11 руб. до 1800,20 руб. за Гкал.

Электричество (поставщик «ЭнергосбыТ Плюс») — с 3,57 руб. до 3,69 руб. за кВт в час.

Газ (поставщик «Газпром межрегионгаз Ижевск») подорожает до 5,18 руб. за куб.







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