Соревнования по пляжному волейболу пройдут в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:18

Сезон пляжных соревнований продолжится на Ижевском городском пляже 6-8 июля. Здесь пройдет Первенство ПФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. Начало соревнований в 10.00.