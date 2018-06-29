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Соревнования по пляжному волейболу пройдут в Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:18 На стадионе пляжных видов спорта, расположенном на Ижевском городском пляже, состоится турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. Соревнования пройдут с 3 по 5 июля с 10.00 в рамках Спартакиады среди молодежи Приволжского федерального округа. Участие примут спортсмены из Самары, Саратова, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Пермского края и Удмуртской Республики.
Сезон пляжных соревнований продолжится на Ижевском городском пляже 6-8 июля. Здесь пройдет Первенство ПФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. Начало соревнований в 10.00.
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