В Удмуртии утилизируют 82 тонны чрезвычайно опасных отходов

Опубликована: Сегодня 14:30

фото: yuga.ru
В Удмуртии природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения при проверке соблюдения местным автопроизводителем законодательства об отходах производства.

В ходе деятельности на предприятии образовалось более 82 тонн чрезвычайно опасных отходов 1 класса опасности – трансформаторов с пентахлордифенилом, опасным и токсичным веществом.

Несмотря на неоднократные предписания управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике отходы в установленном порядке предприятие не утилизировало, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры.

В итоге, руководство общества выделило около 60 млн. рублей на транспортировку и утилизацию отходов. Закончить работы предполагается в декабре 2018 года.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.


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