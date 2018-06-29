В Удмуртии утилизируют 82 тонны чрезвычайно опасных отходов

Опубликована: Сегодня 14:30



фото: yuga.ru фото: yuga.ru

В ходе деятельности на предприятии образовалось более 82 тонн чрезвычайно опасных отходов 1 класса опасности – трансформаторов с пентахлордифенилом, опасным и токсичным веществом.Несмотря на неоднократные предписания управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике отходы в установленном порядке предприятие не утилизировало, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры.В итоге, руководство общества выделило около 60 млн. рублей на транспортировку и утилизацию отходов. Закончить работы предполагается в декабре 2018 года.Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.