Сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП. Произошла авария днем 28 июня в Пестречинском районе Татарстана, на 879-м километре трассы М7 «Волга».

Грузовик «Ивеко» столкнулся с внедорожником «Ниссан Кашкай», за рулем которого был Александр Тюрин. В результате аварии погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, были доставлены в больницу.

Александр Тюрин являлся президентом Федерации армрестлинга Удмуртии. «Вчера (28 июня) при возвращении из отпуска в ДТП погиб наш уважаемый президент федерации Удмуртии Александр Юрьевич Тюрин», - говорится в сообщении в официальной группе Федерации в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель заснул за рулем. Погиб он, а также его пассажирка – 67-летняя женщина. Жену Александра Тюрина и его дочь 2016 года рождения доставили в больницу.

Прощание с Александром Тюриным состоится в субботу, 30 июня, в 11:00 в Храме Казанской иконы Божией Матери. Похороны пройдут на Хохряковском кладбище.


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