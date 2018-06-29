Сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Грузовик «Ивеко» столкнулся с внедорожником «Ниссан Кашкай», за рулем которого был Александр Тюрин. В результате аварии погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, были доставлены в больницу.Александр Тюрин являлся президентом Федерации армрестлинга Удмуртии. «Вчера (28 июня) при возвращении из отпуска в ДТП погиб наш уважаемый президент федерации Удмуртии Александр Юрьевич Тюрин», - говорится в сообщении в официальной группе Федерации в соцсети «ВКонтакте».По предварительным данным, водитель заснул за рулем. Погиб он, а также его пассажирка – 67-летняя женщина. Жену Александра Тюрина и его дочь 2016 года рождения доставили в больницу.Прощание с Александром Тюриным состоится в субботу, 30 июня, в 11:00 в Храме Казанской иконы Божией Матери. Похороны пройдут на Хохряковском кладбище.