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Ижевчанин-пересидок проткнул полицейского гвоздем
Опубликована: 29 Июня 2018 г. 16:54 Житель Ижевска несколько раз ткнул гвоздем в полицейского. Мужчину обвинили по статье «применение насилия в отношении представителя власти» и осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Как выяснилось, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о покушении на изнасилование. Выехав на место, полицейские обнаружили ранее неоднократно судимого 29-летнего ижевчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. После того, как правоохранители предложили мужчине проследовать с ними в отдел полиции для разбирательства, злоумышленник напал на одного из них и трижды ударил гвоздем.