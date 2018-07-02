Ижевчанин-пересидок проткнул полицейского гвоздем

Опубликована: 29 Июня 2018 г. 16:54



фото: livekuban.ru фото: livekuban.ru

Как выяснилось, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о покушении на изнасилование. Выехав на место, полицейские обнаружили ранее неоднократно судимого 29-летнего ижевчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. После того, как правоохранители предложили мужчине проследовать с ними в отдел полиции для разбирательства, злоумышленник напал на одного из них и трижды ударил гвоздем.