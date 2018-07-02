В Удмуртии погиб водитель упавшего в реку большегруза

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Смертельное ДТП произошло 30 июня в Малопургинском районе Удмуртии. В 1:40 ночи на трассе М-7 около дер. Баграш-Бигра водитель фуры не справился с управлением, большегруз пробил ограждение и опрокинулся в реку Агрызка.

По словам очевидцев, дальнобойщик погиб на месте, а его 6-летняя дочь была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать разрыв колеса. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.


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