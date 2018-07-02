В Удмуртии погиб водитель упавшего в реку большегруза

Опубликована: Сегодня 09:42



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

По словам очевидцев, дальнобойщик погиб на месте, а его 6-летняя дочь была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.По предварительным данным, причиной аварии мог стать разрыв колеса. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.