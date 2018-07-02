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Почти 200 домов в Ижевске отключили от горячего водоснабжения
Опубликована: Сегодня 10:54 Очередной, 18 этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».
Так, со 2 по 15 июля горячую воду отключат по следующим адресам:
- Краева 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50;
- Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;
- Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;
- К.Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69;
- Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;
- Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39, 41, 41а, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
- Орджоникидзе 2б, 36, 42, 52а;
- Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100;
- Пушкинская 182, 184, 186;
- Советская 16, 18, 20, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;
- Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.
Также в рамки этого этапа попали следующие дома:
- Карлутская набережная 5, 7;
- К. Либкнехта 60;
- Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55б, 60, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 73, 77, 81, 81в, 83, 85; 85б;
- Ленина 94, 94а, 96, 96а;
- Орджоникидзе 17, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 37, 39, 53, 55, 57, 59, 61, 71;
- пр. Орджоникидзе 2, 4;
- пер. Прасовский 2, 4.