Почти 200 домов в Ижевске отключили от горячего водоснабжения

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: rostovgazeta.ru
Очередной, 18 этап гидравлических испытаний стартовал в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

Так, со 2 по 15 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

- Краева 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50;
- Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;
- Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;
- К.Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69;
- Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;
- Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39, 41, 41а, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
- Орджоникидзе 2б, 36, 42, 52а;
- Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100;
- Пушкинская 182, 184, 186;
- Советская 16, 18, 20, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;
- Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

Также в рамки этого этапа попали следующие дома:

- Карлутская набережная 5, 7;
- К. Либкнехта 60;
- Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55б, 60, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 73, 77, 81, 81в, 83, 85; 85б;
- Ленина 94, 94а, 96, 96а;
- Орджоникидзе 17, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 37, 39, 53, 55, 57, 59, 61, 71;
- пр. Орджоникидзе 2, 4;
- пер. Прасовский 2, 4.


Теги
убийство Россия Новый год/Рождество Дмитрий Медведев фестиваль прокуратура музыка Ижевск видео США СМИ Ижавто праздник творчество спортсмен правительство ДТП суд депутат туризм кино вода МВД банк финансы розыск промышленность бизнес Москва оружие наркотики армия ГИБДД технологии алкоголь пожар Сарапул ЖКХ инвалид Можга бюджет Игра ветеран лес выставка религия Завьялово Украина школа медицина занятость пенсия терроризм Балезино Александр Волков штраф природа образование пристав МЧС Ува конкурс СКП выборы долг семья строительство торговля здоровье телевидение Интернет Малая Пурга Глазов мода самолет свадьба транспорт дети хоккей дороги молодежь траур Удмуртия Голливуд зоопарк футбол ремонт Воткинск физкультура рейтинг животные ГЖД Владимир Путин Госсовет УР безопасность звезда преступление ИжГТУ погода полиция
Все теги
Яндекс.Погода