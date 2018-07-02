Пожар уничтожил в Удмуртии многоквартирный жилой дом и баню

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасательной службы в 17.37. Пожарным понадобилось менее получаса, чтобы справиться с возгоранием. В итоге огонь уничтожил трехквартирный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 358 кв.м.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в бане. К счастью, обошлось без пострадавших.