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Пожар уничтожил в Удмуртии многоквартирный жилой дом и баню
Опубликована: Сегодня 12:06 Серьезный пожар произошел в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии накануне, 1 июля. Вечером в селе Селычка загорелась баня, а с нее огонь перекинулся на многоквартирный дом. Пожар был такой силы, что соседям пришлось отстаивать свои дома: былаугрожа перекидывания огня на ближайшие постройки.
Сообщение о пожаре поступило на пульт спасательной службы в 17.37. Пожарным понадобилось менее получаса, чтобы справиться с возгоранием. В итоге огонь уничтожил трехквартирный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 358 кв.м.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в бане. К счастью, обошлось без пострадавших.