Синоптики Удмуртии: «Лето продолжается!»

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: bhmpics.com
Существенного похолодания в ближайшее время в Удмуртии не ожидается. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.

«Погода на неделе будет разной, в конце недели менее жаркой, временами с дождями и грозами. Существенного похолодания пока не ожидается. Лето продолжается!», - написала Алла Шумихина.

Напомним, что сегодня по прогнозу синоптиков температура воздуха днем достигнет отметки в +33°С.
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