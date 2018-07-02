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Синоптики Удмуртии: «Лето продолжается!»
Опубликована: Сегодня 13:18 Существенного похолодания в ближайшее время в Удмуртии не ожидается. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.
«Погода на неделе будет разной, в конце недели менее жаркой, временами с дождями и грозами. Существенного похолодания пока не ожидается. Лето продолжается!», - написала Алла Шумихина.
Напомним, что сегодня по прогнозу синоптиков температура воздуха днем достигнет отметки в +33°С.
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