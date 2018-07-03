В Удмуртии жара спадет и пройдут ливни во второй половине недели

Опубликована: 2 Июля 2018 г. 16:54

фото: ok.ru
Синоптики Удмуртии прогнозируют ослабление жары к концу рабочей недели. По сведениям Удмуртского Гидрометцентра, в ближайшие дни температура в послеобеденные часы будет достигать отметки +33..+34°С в тени, в среду до +30..+32 °С.

С четверга жара ослабнет на 4-7 градусов: днем в четверг и пятницу воздух прогреется до +24..+29 °С.

«Вероятность ливневых осадков есть практически всю неделю. Если сегодня и завтра вероятны кратковременные и локальные послеобеденные дожди, то в среду они будут носить более повсеместный характер и могут быть не только после обеда», - уточняют синоптики.

Ливневые дожди будут сопровождаться грозами, и возможно кратковременное усиление ветра, град.


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