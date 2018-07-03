В Удмуртии жара спадет и пройдут ливни во второй половине недели

Опубликована: 2 Июля 2018 г. 16:54



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С четверга жара ослабнет на 4-7 градусов: днем в четверг и пятницу воздух прогреется до +24..+29 °С.«Вероятность ливневых осадков есть практически всю неделю. Если сегодня и завтра вероятны кратковременные и локальные послеобеденные дожди, то в среду они будут носить более повсеместный характер и могут быть не только после обеда», - уточняют синоптики.Ливневые дожди будут сопровождаться грозами, и возможно кратковременное усиление ветра, град.