Почти 11 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Опубликована: 2 Июля 2018 г. 18:18



фото: mamadu.pl фото: mamadu.pl

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (5389), в Можге (847), в Воткинске (759), а также Кезском (328), Шарканском (317), Увинском (291), Игринском (200), Якшур – Бодьинском (215) районах.В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация – это самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 2 июля против клещевого энцефалита привито 45522 жителей республики, в том числе – 24956 детей в возрасте до 14 лет.