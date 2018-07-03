Почти 11 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Опубликована: 2 Июля 2018 г. 18:18

фото: mamadu.pl
С жалобами на присасывание клещей в медучреждения на сегодняшний день обратились 10955 жителей Удмуртии. Как уточнили в управлении Роспотребнадзора, из них – 2230 дети.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (5389), в Можге (847), в Воткинске (759), а также Кезском (328), Шарканском (317), Увинском (291), Игринском (200), Якшур – Бодьинском (215) районах.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация – это самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 2 июля против клещевого энцефалита привито 45522 жителей республики, в том числе – 24956 детей в возрасте до 14 лет.


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