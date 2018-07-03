В Удмуртии заключенный женился в колонии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 18.fsin.su
В исправительной колонии №8, в п. Хохряки, состоялась торжественная церемония бракосочетания. Узами брака связали себя один из осужденных и его избранница. Бракосочетание состоялось в комнате проведения краткосрочных свиданий. Для церемонии заключения брака был приглашен представитель отделения ЗАГС Завьяловского района.

С невестой осужденный познакомился в 2015 году – за два года до осуждения. У них родились сын и дочь. В 2017 году мужчину осудили за совершение преступления на 13 месяцев. В ноябре этого года его ждет освобождение.

Представители администрации ИК-8 пожелали новобрачным счастливой семейной жизни. Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-8 Константин Кропотин, анализируя практику работы в исправительном учреждении, считает, что осужденные, имеющие семью, позитивнее смотрят в будущее, переосмысливают свой прошлый образ жизни и успешнее адаптируются после освобождения.


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