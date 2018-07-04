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В п. Ува мужчина надругался над 8-летней девочкой из Ижевска
Опубликована: Сегодня 10:54 В п. Ува ранее неоднократно судимый безработный 33-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Девочку с 3-летней сестрой привезли из Ижевска в п. Ува к бабушке на летние каникулы. В день случившегося к пенсионерке пришли гости, среди которых был и обвиняемый, и все вместе они стали распивать алкоголь.
Вечером, изрядно выпив, мужчина отлучился с кухни и прошел в комнату, где находились девочки. «Пользуясь беспомощным состоянием, злоумышленник совершил в отношении старшей из них насильственные действия сексуального характера», - сообщили в Следственном управлении СКР по Удмуртии.
После того, как бабушке и другим родственникам потерпевшей стало известно о случившемся, на место выехали сотрудники полиции и следователь. Мужчина был задержан и заключен под стражу.