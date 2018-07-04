В п. Ува мужчина надругался над 8-летней девочкой из Ижевска

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: novosti-saratova.ru фото: novosti-saratova.ru

Девочку с 3-летней сестрой привезли из Ижевска в п. Ува к бабушке на летние каникулы. В день случившегося к пенсионерке пришли гости, среди которых был и обвиняемый, и все вместе они стали распивать алкоголь.Вечером, изрядно выпив, мужчина отлучился с кухни и прошел в комнату, где находились девочки. «Пользуясь беспомощным состоянием, злоумышленник совершил в отношении старшей из них насильственные действия сексуального характера», - сообщили в Следственном управлении СКР по Удмуртии.После того, как бабушке и другим родственникам потерпевшей стало известно о случившемся, на место выехали сотрудники полиции и следователь. Мужчина был задержан и заключен под стражу.