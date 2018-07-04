В ижевском зоопарке на свет появились малыши носух

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: udm-zoo.ru
В ижевском зоопарке случилось прибавление. На свет появились малыхи носух - млекопитающих семейства енотовых. Маленькие, юркие и такие забавные малыши гуляют вместе с родителями, а точнее резвятся, прыгают, бегают и веселятся от души.

Двум малышам носухи уже 2 месяца. В более раннем возрасте они постоянно находились с мамой во внутренних помещениях.

Сейчас малыши уже несколько дней играют в вольере. Это две девочки – озорные и очень милые. Они уже довольно взрослые и самостоятельные по поведению, но по размеру, конечно, остаются детьми.

Их любимое лакомство – это сухофркуты, орехи, фрукты и мясо. В вольере малышам сделали целый игровой комплекс с лазелками, мячиками, перекладинами, препятствиями и многим другим. Поэтому крохи не скучают и отлично проводят время на радость гостям зоопарка.


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