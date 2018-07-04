Без горячей воды в Ижевске остались жители еще 80 домов

Опубликована: Сегодня 13:18



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Теперь же с 3 по 16 июля без горячей воды останутся жители следующих домов:- 10 лет Октября 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;- Буммашевская 5, 11, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23;- Дзержинского 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 22а;- Майская 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51;- Удмуртская 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;- Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98.