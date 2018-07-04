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Без горячей воды в Ижевске остались жители еще 80 домов
Опубликована: Сегодня 13:18 В Ижевске раньше намеченного срока начался 28 этап гидравлических испытаний. По плану коммунальщиков, он должен был пройти с 6 по 19 августа.
Теперь же с 3 по 16 июля без горячей воды останутся жители следующих домов:
- 10 лет Октября 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;
- Буммашевская 5, 11, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23;
- Дзержинского 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 22а;
- Майская 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51;
- Удмуртская 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;
- Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98.