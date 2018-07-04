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Трое ижевских студентов хотели заработать на наркотиках и попали за решетку
Опубликована: Сегодня 15:42 Троих студентов одного из ижевских признали виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодые люди были взяты под стражу в зале суда.
Осенью 2017 года студенты решили подзаработать: они приобрели через Интернет наркотик, разделили его на несколько частей и спрятали в тайниках. В тот же день их задержали сотрудники полиции. В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных было обнаружено наркотическое средство, приготовленное к сбыту.
Молодые люди полностью признали свою вину. Суд учел их активное содействие следствию и назначил от одного до полутора лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.