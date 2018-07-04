Трое ижевских студентов хотели заработать на наркотиках и попали за решетку

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: rusdialog.ru фото: rusdialog.ru

Осенью 2017 года студенты решили подзаработать: они приобрели через Интернет наркотик, разделили его на несколько частей и спрятали в тайниках. В тот же день их задержали сотрудники полиции. В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных было обнаружено наркотическое средство, приготовленное к сбыту.Молодые люди полностью признали свою вину. Суд учел их активное содействие следствию и назначил от одного до полутора лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.