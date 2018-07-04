Суд обязал ижевский Летний сад прибраться и поставить урны

Опубликована: Сегодня 16:54

фото: 2gis.ru
В мае 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверка в отношении АО «Летний сад им. Горького».

В ходе проверки было установлено, что строительный мусор и ветки деревьев свалены за контейнерной площадкой, а урны установлены лишь вдоль асфальтированных дорожек в центральной части парка. Благоустройство лесного массива парка также не выполнено: не проведены санитарная рубка сухостоя, не убран валежник и прошлогодняя трава.

По результатам проверки парку было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В марте 2018 года Арбитражный суд Удмуртской Республики оставил поданную представителем Летнего сада жалобу без удовлетворения. Не согласившись с этим, АО «Летний сад им. Горького» обратилось в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. В июне Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также оставил жалобу Летнего сада без удовлетворения.


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