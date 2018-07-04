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Дожди ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки
Опубликована: Сегодня 18:06 Ближайшей ночью и днем 4 июля в Удмуртии местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Завтра днем в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами умеренные. Местами возможны грозы.
Ветер подует юго-восточный: ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +17...+22°С, днем +25...+30°С.