Дожди ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки

Опубликована: Сегодня 18:06

фото: slavdelo.dn.ua
Ближайшей ночью и днем 4 июля в Удмуртии местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Завтра днем в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами умеренные. Местами возможны грозы.

Ветер подует юго-восточный: ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +17...+22°С, днем +25...+30°С.


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