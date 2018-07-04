Алкоголь в организме водителя будут искать по крови

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: prostopozvonite.com
С 3 июля в силу вступили новые поправки в закон о пьяном вождении. Предусматривается, что теперь нарушитель будет нести административную ответственность в случае, если в его крови обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 и более грамма на литр.

До этого количество алкоголя в организме водителя транспортного средства определялось только в промилле. При этом административная ответственность наступала тогда, когда показания достигали 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Новый метод определения алкоголя в организме будет работать параллельно с прежним.

Напомним, что сейчас за вождение в нетрезвом виде водители лишаются водительского удостоверения на срок до двух лет и уплачивают штраф в размере 30 тыс рублей.


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