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Алкоголь в организме водителя будут искать по крови
Опубликована: Сегодня 08:30 С 3 июля в силу вступили новые поправки в закон о пьяном вождении. Предусматривается, что теперь нарушитель будет нести административную ответственность в случае, если в его крови обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 и более грамма на литр.
До этого количество алкоголя в организме водителя транспортного средства определялось только в промилле. При этом административная ответственность наступала тогда, когда показания достигали 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Новый метод определения алкоголя в организме будет работать параллельно с прежним.
Напомним, что сейчас за вождение в нетрезвом виде водители лишаются водительского удостоверения на срок до двух лет и уплачивают штраф в размере 30 тыс рублей.