Алкоголь в организме водителя будут искать по крови

Опубликована: Сегодня 08:30



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До этого количество алкоголя в организме водителя транспортного средства определялось только в промилле. При этом административная ответственность наступала тогда, когда показания достигали 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Новый метод определения алкоголя в организме будет работать параллельно с прежним.Напомним, что сейчас за вождение в нетрезвом виде водители лишаются водительского удостоверения на срок до двух лет и уплачивают штраф в размере 30 тыс рублей.