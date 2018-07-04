Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: vk.com/udmurtiya18rus
ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло накануне, 3 июля, около 17:30 в Завьяловском районе Удмуртии. Как пишут пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС, в аварии пострадал водитель КамАЗа. Его с травмами ног госпитализировали.

Свидетели происшествия также уточняют, что в одном из автомобилей были дети. «Водитель камаза живой. Ноги повредил. В Дастере двое детей было. Живы. Детские кресла спасли им жизнь. Испугались очень», - написал Станислав Андреев.

Обстоятельства аварии сейчас уточняют дорожные полицейские.


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