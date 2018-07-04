|
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:42 ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло накануне, 3 июля, около 17:30 в Завьяловском районе Удмуртии. Как пишут пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС, в аварии пострадал водитель КамАЗа. Его с травмами ног госпитализировали.
Свидетели происшествия также уточняют, что в одном из автомобилей были дети. «Водитель камаза живой. Ноги повредил. В Дастере двое детей было. Живы. Детские кресла спасли им жизнь. Испугались очень», - написал Станислав Андреев.
Обстоятельства аварии сейчас уточняют дорожные полицейские.