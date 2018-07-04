Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:42



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Свидетели происшествия также уточняют, что в одном из автомобилей были дети. «Водитель камаза живой. Ноги повредил. В Дастере двое детей было. Живы. Детские кресла спасли им жизнь. Испугались очень», - написал Станислав Андреев.Обстоятельства аварии сейчас уточняют дорожные полицейские.