В России выросли госпошлины на загранпаспорта и водительские права

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: vyborprava.com фото: vyborprava.com

В частности, госпошлина за получение водительского удостоверения вырастает с двух до трех тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в пять тысяч рублей вместо нынешних трех с половиной тысяч.Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.