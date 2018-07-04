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В России выросли госпошлины на загранпаспорта и водительские права
Опубликована: Сегодня 10:54 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, госпошлина за получение водительского удостоверения вырастает с двух до трех тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в пять тысяч рублей вместо нынешних трех с половиной тысяч.
Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.