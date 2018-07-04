В России выросли госпошлины на загранпаспорта и водительские права

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: vyborprava.com
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, госпошлина за получение водительского удостоверения вырастает с двух до трех тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в пять тысяч рублей вместо нынешних трех с половиной тысяч.

Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.


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