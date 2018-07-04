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«Яндекс-Навигатор» попросили предупреждать о диких животных на дорогах Удмуртии
Опубликована: Сегодня 12:06 В Удмуртии прошло межведомственное совещание о принятия мер к предотвращению гибели диких животных на дорогах республики.
Ежегодно на автодорогах республики погибает значительное число диких животных. Так, в 2017 году в ДТП погибло 76 лосей и 6 кабанов, за 5 месяцев текущего года - 39 лосей и 3 кабана.
Ущерб животному миру за 2017 год составил 2,8 млн. рублей, за 5 месяцев текущего года - 1 млн. рублей. В дорожно-транспортных происшествиях пострадало 16 человек.
На совещании было предложено рассмотреть вопрос об установке к имеющимся дорожным знакам «Дикие животные» знаков ограничивающих скоростной режим.
Кроме того, в целях снижения аварийности на автодорогах Удмуртии руководству ООО «Яндекс» направлено письмо о возможности включения в навигационную систему «Яндекс-Навигатор» информирования водителей транспортных средств о наличии дорожного знака «Дикие животные» и необходимости соблюдения скоростного режима в зоне его действия.
Дорожный знак «Дикие животные» информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке, особенно в вечернее и ночное время.