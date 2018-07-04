«Яндекс-Навигатор» попросили предупреждать о диких животных на дорогах Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: rus.postimees.ee
В Удмуртии прошло межведомственное совещание о принятия мер к предотвращению гибели диких животных на дорогах республики.

Ежегодно на автодорогах республики погибает значительное число диких животных. Так, в 2017 году в ДТП погибло 76 лосей и 6 кабанов, за 5 месяцев текущего года - 39 лосей и 3 кабана.

Ущерб животному миру за 2017 год составил 2,8 млн. рублей, за 5 месяцев текущего года - 1 млн. рублей. В дорожно-транспортных происшествиях пострадало 16 человек.

На совещании было предложено рассмотреть вопрос об установке к имеющимся дорожным знакам «Дикие животные» знаков ограничивающих скоростной режим.

Кроме того, в целях снижения аварийности на автодорогах Удмуртии руководству ООО «Яндекс» направлено письмо о возможности включения в навигационную систему «Яндекс-Навигатор» информирования водителей транспортных средств о наличии дорожного знака «Дикие животные» и необходимости соблюдения скоростного режима в зоне его действия.

Дорожный знак «Дикие животные» информирует водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке, особенно в вечернее и ночное время.


Теги
футбол Ижевск пожар убийство вода Владимир Путин ИжГТУ транспорт безопасность армия розыск Можга видео Игра молодежь медицина долг Новый год/Рождество школа пристав выборы Удмуртия Малая Пурга свадьба самолет ДТП спортсмен Интернет терроризм Завьялово бюджет Ува животные занятость здоровье МВД алкоголь пенсия звезда Глазов хоккей депутат Ижавто банк творчество зоопарк туризм СМИ рейтинг религия Госсовет УР дороги музыка США ремонт оружие МЧС бизнес ветеран полиция штраф Украина промышленность конкурс природа торговля Россия Балезино строительство праздник правительство наркотики семья Воткинск Москва физкультура погода ГЖД финансы образование СКП ЖКХ лес технологии телевидение Сарапул выставка Дмитрий Медведев траур кино дети прокуратура Голливуд фестиваль суд мода ГИБДД инвалид Александр Волков преступление
Все теги
Яндекс.Погода