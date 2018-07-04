За оскорбление и нападение на полицейского житель Удмуртии отделался штрафом

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: m.dp.ru
За оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти 29-летнему жителю Можги придется заплатить штраф.

9 мая этого года осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел в общественное место – к одному из магазинов в Можге, и устроил там скандал с посетителями.

По вызову на место прибыли сотрудники полиции, одному из которых мужчина нанес побои и публично оскорбил нецензурной бранью.

Мужчине назначен судебный штраф в сумме 6 тыс рублей.


Теги
долг Госсовет УР правительство Завьялово погода депутат Ижавто торговля оружие дороги туризм ГЖД физкультура фестиваль МВД терроризм СМИ ветеран природа пристав пожар звезда выборы полиция творчество кино Москва Игра ГИБДД зоопарк технологии конкурс транспорт телевидение ИжГТУ свадьба Новый год/Рождество лес ремонт преступление Голливуд прокуратура Можга суд ЖКХ Удмуртия выставка здоровье розыск Россия штраф бизнес медицина траур занятость религия семья наркотики дети безопасность образование праздник пенсия Владимир Путин финансы МЧС Интернет спортсмен Александр Волков самолет хоккей мода футбол Ижевск США рейтинг алкоголь видео Воткинск ДТП инвалид убийство музыка Сарапул строительство Малая Пурга школа молодежь бюджет Дмитрий Медведев СКП армия Ува Украина животные банк промышленность Балезино Глазов вода
Все теги
Яндекс.Погода