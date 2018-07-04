За оскорбление и нападение на полицейского житель Удмуртии отделался штрафом

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: m.dp.ru фото: m.dp.ru

9 мая этого года осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел в общественное место – к одному из магазинов в Можге, и устроил там скандал с посетителями.По вызову на место прибыли сотрудники полиции, одному из которых мужчина нанес побои и публично оскорбил нецензурной бранью.Мужчине назначен судебный штраф в сумме 6 тыс рублей.