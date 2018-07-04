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За оскорбление и нападение на полицейского житель Удмуртии отделался штрафом
Опубликована: Сегодня 13:18 За оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти 29-летнему жителю Можги придется заплатить штраф.
9 мая этого года осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел в общественное место – к одному из магазинов в Можге, и устроил там скандал с посетителями.
По вызову на место прибыли сотрудники полиции, одному из которых мужчина нанес побои и публично оскорбил нецензурной бранью.
Мужчине назначен судебный штраф в сумме 6 тыс рублей.