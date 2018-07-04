В Ижевске будут эвакуировать мешающие дорожному ремонту автомобили

Опубликована: Сегодня 14:30

фото: MosDay.ru
В Ижевске будут эвакуировать автомобили, препятствующие проведению дорожных ремонтов. Соответствующий приказ был подписан накануне в Управлении благоустройства и транспорта Администрации Ижевска.

Как пояснили в управлении, такое решение было принято Администрацией города потому, что автомобили, припаркованные на участках ремонта, мешают производству работ. Теперь подрядчик по согласованию с Управлением ГИБДД МВД по УР и Службой благоустройства и транспорта Ижевска сможет самостоятельно устанавливать временные знаки «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена», а также «Работает эвакуатор» на участках ремонта.

В муниципалитете уверяют, что об установке знаков население будут информировать заранее – через средства массовой информации, а также в официальной группе «Безопасные и качественные дороги|Ижевск» Вконтакте.

Первые знаки будут установлены уже сегодня вечером, 4 июля, на ул. Щорса, а в ближайшее время они появятся на улицах Авангардная, Союзная, Карла Маркса и Молодежная. Чуть позже, в июле, дорожники приступят к ремонту улиц Труда, Т. Барамзиной, Пятой, Шестой, Седьмой Подлесных, Ломоносова и Сивкова, где также будут устанавливаться знаки.

Администрация Ижевска призывает водителей быть внимательными и отнестись с пониманием к временным неудобствам.


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