В Ижевске приостановили работу опасного солярия

Опубликована: Сегодня 15:42



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Специалистами Роспотребнадзорабыло установлено, что ультрафиолетовое излучение в кабине искусственного загара превышает предельно допустимый уровень в 5,4 раза. Кроме этого, было зафиксировано световое излучение в недопустимом диапазоне длины волны, которое может являться причиной раковых заболеваний кожи.По решению суда с 26 июня эксплуатация солярия была приостановлена на 45 суток.