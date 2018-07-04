В Ижевске приостановили работу опасного солярия

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: promo.firesun.ru
В июне 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике поступила жалоба на нарушение санитарных требований в солярии парикмахерской «Дуэт», расположенной в Ижевске на ул. Барышникова, 27. По данному факту было проведено административное расследование.

Специалистами Роспотребнадзорабыло установлено, что ультрафиолетовое излучение в кабине искусственного загара превышает предельно допустимый уровень в 5,4 раза. Кроме этого, было зафиксировано световое излучение в недопустимом диапазоне длины волны, которое может являться причиной раковых заболеваний кожи.

По решению суда с 26 июня эксплуатация солярия была приостановлена на 45 суток.


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