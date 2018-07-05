В Удмуртию прилетит «Аэрофлот»

Опубликована: Сегодня 16:54

фото: vk.com/izhavia
Аэропорт Ижевска завершает подготовку к приему воздушного судна типа RRJ-95B для осуществления регулярных рейсов авиакомпанией «Аэрофлот». Об этом сообщается в официальной группе регионального авиаперевозчика во ВКонтакте.

Сегодня представитель компании «Аэрофлот» провел обучение инженерно-технического персонала авиационно-технической базы Ижевского аэропорта обслуживанию самолетов данного типа по программе «Выполнение услуг по противообледнительной обработке и буксировке воздушных судов типа RRJ-95B».

Допуск Ижевского аэропорта к приему данного типа воздушного судна позволит в самое ближайшее время Аэрофлоту открыть здесь свои рейсы, а жителям Удмуртии – планировать свои полеты компанией «Аэрофлот» напрямую из Ижевска.


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