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В Удмуртию прилетит «Аэрофлот»
Опубликована: Сегодня 16:54 Аэропорт Ижевска завершает подготовку к приему воздушного судна типа RRJ-95B для осуществления регулярных рейсов авиакомпанией «Аэрофлот». Об этом сообщается в официальной группе регионального авиаперевозчика во ВКонтакте.
Сегодня представитель компании «Аэрофлот» провел обучение инженерно-технического персонала авиационно-технической базы Ижевского аэропорта обслуживанию самолетов данного типа по программе «Выполнение услуг по противообледнительной обработке и буксировке воздушных судов типа RRJ-95B».
Допуск Ижевского аэропорта к приему данного типа воздушного судна позволит в самое ближайшее время Аэрофлоту открыть здесь свои рейсы, а жителям Удмуртии – планировать свои полеты компанией «Аэрофлот» напрямую из Ижевска.